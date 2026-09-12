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ИА Регнум

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ВС России поразили предприятия металлургической промышленности на Украине

ВС России поразили предприятия металлургической промышленности на Украине

Российские войска в минувшую ночь поразили предприятия металлургической промышленности на Украине. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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