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Тюкавин о матче с Катаром: «Хорошо, что хоть кто-то соглашается играть с Россией в данной ситуации. Мы рады»

Тюкавин о матче с Катаром: «Хорошо, что хоть кто-то соглашается играть с Россией в данной ситуации. Мы рады»

Товарищеская игра в Дохе запланирована на 12 сентября.   «Хорошо, что с нами хоть кто-то соглашается играть в данной ситуации.

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