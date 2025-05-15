Украинский генерал организовал интернет-магазин по продаже оружия НАТО

Украина вновь оказалась в центре скандала, связанного с нелегальной торговлей западным вооружением. Как сообщают российские эксперты, в даркнете появились интернет-магазины по продаже беспилотников, ракет и гранатомётов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии