На двух перекрёстках Архангельска увеличили время перехода для пешеходов

Настройки изменили после обращений жителей через систему обратной связи.В Архангельске специалисты МУП «Горсвет» начали перенастраивать пешеходные фазы светофоров.
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