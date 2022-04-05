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«Изъять свидетельство о регистрации»: для водителей в России готовят нововведение

«Изъять свидетельство о регистрации»: для водителей в России готовят нововведение

Как пишет портал «Автоновости дня», инспекторы смогут вынудить водителей отправить машину на техосмотр, если выявят одну из следующих неисправностей: Проблемы с тормозной системой; Проблемы с рулевым управлением; Проблемы с фарами ближнего и дальнего света; Проблемы с сигналами торможения; Проблемы с габаритными огнями; Проблемы с указателями поворота; Проблемы с механизмами фиксации бортов грузового транспорта; Проблемы с запорными устройствами топливных баков; Несоответствие установленным требованиям шин и колес; Проблемы с удерживающими систем пассивной безопасности; Незаконное изменение конструкции транспортного средства.

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