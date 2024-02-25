Journal of Biophotonics: красный свет снижает уровень глюкозы в крови

В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Journal of Biophotonics, ученые обнаружили, что красный свет длиной 670 нанометров (нм) стимулирует выработку энергии в митохондриях, что приводит к увеличению потребления глюкозы.
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