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Смешные мемы и картинки про рис

Смешные мемы и картинки про рис

Юмор, собранный по крупицам! Рис — сир сегодня на столе: Всемирный день риса празднуют 20 сентября!Плов — как окрошка, но из риса с мясом: у каждого есть единственно правильный рецепт.

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