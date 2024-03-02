За три года в Архангельской области убрали более 300 несанкционированных свалок

Такие данные были представлены на первом в этом году заседании консультативного органа, где рассматривались различные вопросы, связанные с планами как общественного совета, так и министерства природных ресурсов и лесной промышленности регионаГлавным направлением работы ведомства остается реализация национального проекта «Экология», который был запущен Президентом России с целью кардинального улучшения состояния окружающей среды в регионах.
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