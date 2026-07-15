Полицейскими центра столицы пресечена незаконная деятельность в сфере неправомерного оборота средств платежей

По имеющимся данным, злоумышленники в составе организованной группы обеспечили оформление банковских карт (электронных средств платежей) различных кредитно-финансовых учреждений на заведомо не соответствующие действительности анкетные данные физических лиц, которые в последующем реализовали за денежное вознаграждение в адрес иных лиц, осуществляющих противоправную деятельность.
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