В Подмосковье задержали мужчину за ложное сообщение о теракте

Злоумышленник позвонил в 112 и сообщил об угрозе теракта в одном из санаториев в Мытищах.В Подмосковье задержали мужчину за ложное сообщение в службу 112 об угрозе теракта в одном из санаториев городского округа Мытищи, сообщает АГН Москва.