В Подмосковье задержали мужчину за ложное сообщение о теракте

Злоумышленник позвонил в 112 и сообщил об угрозе теракта в одном из санаториев в Мытищах.В Подмосковье задержали мужчину за ложное сообщение в службу 112 об угрозе теракта в одном из санаториев городского округа Мытищи, сообщает АГН Москва.
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