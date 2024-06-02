Китайский зонд «Чанъэ-6» успешно сел на обратной стороне Луны

Посадочный модуль китайского зонда «Чанъэ-6» успешно приземлился на обратной стороне луны. Об этом со ссылкой на китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщает информационное агентство Синьхуа.
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