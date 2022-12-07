Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Дарвин Хэм – о хороших результатах Леброна Джеймса против «Кливленда»: «Возможно, он очень не любит Дэна Гилберта»

Дарвин Хэм – о хороших результатах Леброна Джеймса против «Кливленда»: «Возможно, он очень не любит Дэна Гилберта»

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм перед сегодняшней встрече с «Кавальерс» попытался объяснить хорошие результаты Леброна Джеймса в матчах против своего бывшего клуба.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх