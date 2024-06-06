Около 900 алтайских семей смогут получить деньги вместо земельного участка

Такой мерой многодетные семьи смогут воспользоваться уже с 1 июля 2024 года В Алтайском крае семьи, воспитывающие четверых и более детей, с 1 июля 2024 года смогут получать деньги вместо земельного участка.
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