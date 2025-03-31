Власти Китая расширили программу по улучшению сельскохозяйственных земель

Новые меры по расширению строительства и управления высокостандартными сельскохозяйственными угодьями на постоянных базовых сельскохозяйственных землях ввели власти Китая, сообщает 31 марта издание China Daily.
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