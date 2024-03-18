Трамп призвал премьера Израиля Нетаньяху быстрее положить конец войне в Газе

Бывший президент США Дональд Трамп, который, вполне вероятно, может стать и будущим президентом этой страны, призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху быстрее положить конец войне в Газе в ходе интервью телеканалу Fox News.
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