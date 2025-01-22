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Крымская газета

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В Крыму с начала года потушили более 100 пожаров

В Крыму с начала года потушили более 100 пожаров

С начала года в Крыму ликвидирован 101 пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. «Из них из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования произошел 31% от общего числа пожаров, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования – 10%, неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении – 36% и др.

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