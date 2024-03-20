Bloomberg: Белый дом согласился запретить ЛГБТ-флаги в посольствах США

Белый дом согласился запретить радужные ЛГБТ*-флаги над посольствами США. Об этом во время дискуссий о финансировании части федеральных ведомств договорился спикер палаты представителей Майк Джонсон, сообщило агентство Bloomberg.
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