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Bloomberg: Белый дом согласился запретить ЛГБТ-флаги в посольствах США

Bloomberg: Белый дом согласился запретить ЛГБТ-флаги в посольствах США

Белый дом согласился запретить радужные ЛГБТ*-флаги над посольствами США. Об этом во время дискуссий о финансировании части федеральных ведомств договорился спикер палаты представителей Майк Джонсон, сообщило агентство Bloomberg.

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