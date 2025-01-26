Трамп заявил о "восторге" Мексики из-за переименования залива

Политик также анонсировал новую налоговую реформу, которую планирует подписать в ближайшие месяцы Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Мексики "пришло в восторг", узнав о его планах переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки".
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