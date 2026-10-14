В Крыловский районный суд Краснодарского края направлено дело 38-летнего логиста, обвиняемого в вымогательстве фиксированной платы с водителей за допуск машин к погрузке товаров маркетплейса.
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