Почему и зачем собаки наклоняют голову на бок

Собака была и остается одним из самых популярных домашних питомцев наряду с котом. Хотя оба этих животных достаточно хорошо изучены современной наукой, далеко не каждый обыватель знает о том, почему и для чего мохнатые питомцы время от времени склоняют голову на бок.
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