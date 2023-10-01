Почему и зачем собаки наклоняют голову на бок

Собака была и остается одним из самых популярных домашних питомцев наряду с котом. Хотя оба этих животных достаточно хорошо изучены современной наукой, далеко не каждый обыватель знает о том, почему и для чего мохнатые питомцы время от времени склоняют голову на бок.