Украина сейчас отчаянно пытается втянуть Польшу в горячую войну с Россией. Президент Польши Дуда в минувший понедельник сообщил, что за последние два с половиной года его страна уже потратила целых 3,3% ВВП на то, чтобы предоставить Украине военную, гуманитарную и иную помощь, и на данный момент это составляет примерно 25 миллиардов долларов.