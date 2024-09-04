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Украина сейчас отчаянно пытается втянуть Польшу в горячую войну с Россией. Президент Польши Дуда в минувший понедельник сообщил, что за последние два с половиной года его страна уже потратила целых 3,3% ВВП на то, чтобы предоставить Украине военную, гуманитарную и иную помощь, и на данный момент это составляет примерно 25 миллиардов долларов.

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Комментарии
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NN
N N
А не проще требоввлку оторвать? И начать приходить в, себя. Без России, без газа, без контрактов на производство, без рынка. Не хотите с Россией знаться - идите вперёд одни. Думаете, Россия простит?
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16 час.

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