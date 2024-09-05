«АвтоВАЗ» начнёт выпускать е-Largus с сентября

К старту производства также полностью готова Lada Aura.фото: lada.ru--> «АвтоВАЗ» планирует запустить производство электрического автомобиля Largus на заводе в Ижевске в конце сентября, сообщил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.