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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тихонов о том, что Тороп – первый номер ЦСКА: «Игдисамов знает, что купили футболиста за 180 млн? Бориско лучше»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался относительно ситуации с вратарями в ЦСКА . Перед матчем 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) главный тренер команды Дмитрий Игдисамов назвал голкипера Владислава Торопа «первым номером на данный момент».

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