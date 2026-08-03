Тихонов о том, что Тороп – первый номер ЦСКА: «Игдисамов знает, что купили футболиста за 180 млн? Бориско лучше»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался относительно ситуации с вратарями в ЦСКА . Перед матчем 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) главный тренер команды Дмитрий Игдисамов назвал голкипера Владислава Торопа «первым номером на данный момент».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии