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"А куда смотрит ФСБ?". Очередной патриотический скандал в Екатеринбурге

"А куда смотрит ФСБ?". Очередной патриотический скандал в Екатеринбурге

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Екатеринбург довольно часто привлекает к себе внимание "патриотическими скандалами".

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Комментарии
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Катерина
Не  знаю,  что  у  вас на  Окраине.  Вам  виднее.
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1 час.
Катерина
Да,  успокойся  ты,  припадоШный,  не  брызгай &quot;честной&quot;  слюной... пожалей  монитор.
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1 час.
Андрей Тихонов
А что взять с необразованного и бездеятельного чинуши, ждущего переезда в мАскву?
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2 мин.

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