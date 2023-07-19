Темы дняПолитикаПодписаться"А куда смотрит ФСБ?". Очередной патриотический скандал в Екатеринбурге ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Екатеринбург довольно часто привлекает к себе внимание "патриотическими скандалами".Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииКатеринаНе знаю, что у вас на Окраине. Вам виднее.Ответить1 час.КатеринаДа, успокойся ты, припадоШный, не брызгай "честной" слюной... пожалей монитор.Ответить1 час.Андрей ТихоновА что взять с необразованного и бездеятельного чинуши, ждущего переезда в мАскву?Ответить2 мин.
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