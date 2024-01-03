Минобороны: на Запорожском направлении потери ВСУ составили до 55 военных

Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по украинским войскам на запорожском направлении, в результате чего была поражены живая сила трех бригад ВСУ: 65-й и 118-й механизированных, а также 128-й горно-штурмовой в районах Работино, Вербовое и Лукьяновское Запорожской области.