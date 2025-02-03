Доедет ли брянский танк до украинского фронта

В одном из полузаброшенных, но патриотичных сел Брянщины решили купить для фронта танк. Автор инициативы, малый фермер и по совместительству местный тракторист Семен, рассказывает мне об этом с соседнего кресла советского автобуса с коричневыми сиденьями, трясущегося на ухабистой дороге.