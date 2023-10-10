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Мировое обозрение

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Корабельная группировка СФ прошла пролив Карские ворота

Корабельная группировка СФ прошла пролив Карские ворота

В понедельник, 9 октября, корабли и суда обеспечения арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота вошли в Баренцево море и приступили к завершающему этапу двенадцатого похода по морям Северного Ледовитого океана.

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