Корабельная группировка СФ прошла пролив Карские ворота

В понедельник, 9 октября, корабли и суда обеспечения арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота вошли в Баренцево море и приступили к завершающему этапу двенадцатого похода по морям Северного Ледовитого океана.
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