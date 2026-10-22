Ранее Совет ЕС утвердил поэтапный режим отказа от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Новый регламент предусматривает начало запрета на краткосрочные контракты с 25 апреля 2026 года для СПГ, а для долгосрочных договоров ограничения вступят в силу с 1 января 2027 года.
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