Ранее Совет ЕС утвердил поэтапный режим отказа от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Новый регламент предусматривает начало запрета на краткосрочные контракты с 25 апреля 2026 года для СПГ, а для долгосрочных договоров ограничения вступят в силу с 1 января 2027 года.