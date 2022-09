Теннисист Надаль не сумел выйти в четвертьфинал US Open в Нью-Йорке Испанский теннисист Рафаэль Надаль вылетел с Открытого чемпионата Теннисист Надаль не сумел выйти в четвертьфинал US Open в Нью-Йорке Испанский теннисист Рафаэль Надаль вылетел с Открытого чемпионата США по теннису (US Open), не сумев выйти в четвертьфинал в Нью-Йорке, передает РИА Новости.