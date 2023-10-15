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Квартира, дом, дача

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Уксус + зубная паста отмывает всё: сияющая чистотой кухня и ванная

Уксус + зубная паста отмывает всё: сияющая чистотой кухня и ванная

Приготовьте универсальное средство и для кухни, и для ванной комнаты на основе уксуса и зубной пасты! Оно получается экономичным, при этом работает не хуже разрекламированных магазинных средств! Что понадобится: 150 мл столового уксуса; 0,5 ст.

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Комментарии
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А
Алексей
А где же сода??? Как же без соды???😁😁😁😁
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8 час.
LK
Lubaha Korobova
Вместо соли,наверное, д.б.сода?
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21 мин.

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