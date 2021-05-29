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Морьентес о Рауле: «Он готов к работе в «Реале» лучше, чем кто-либо еще. Один из самых надежных вариантов на смену Зидану»

Бывший нападающий «Реала» Фернандо Морьентес считает, что мадридскому клубу надо назначить Рауля, который сейчас работает с «Кастильей», на пост главного тренера.

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