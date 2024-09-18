Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 672 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Serg
    Совсем недавно наш придурковатый спикер Госдумы Володин ратовал за принятие закона о запрете ношения никабов. Результ...В Госдуме заявили...
  • Yuriy Garutsa
    "обокран" ?"Русского предате...
  • Виктор Грибинюков
    Грузины быстро порядок наведут.А Абхазия станет ...

Тягаться с амерами, кто кого перекупит, сложно...

Тягаться с амерами, кто кого перекупит, сложно...

Рубрика       два  в  одном  -   вынесенная  из  комментариев  дискуссия. Некий   не  пойми  кто,  но  похожий  на  врага,  пишет что   мы  не так    хохлов  предупреждали и  они  обиделись  и  ушли  к  правосекам следующее: "С Украиной не надо было воевать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Ведь Майдан устроили, чтобы без виз, на халяву,  уехать из страны. Мечта сбылась. Их осталось половина населения.
Ответить
7 час.
y
yumashev
Не всё так. Пока что я не слышал ни одного ВСУшника, который бы сказал, что воевал не за правду и независимость Украины. Воюют и бесплатно, не получая довольствия по три месяца. Они недовольны, что не получают денег, нет обмундирования и питания, недостаток боеприпасов, плохое обучение и подготовка, разведка, командование и слаженность. Так. если бы им всё дали, они бы нормально воевали, а не сдавались. Наши СМИ издеваются, что ВСУ не сообщают о потерях. А Коношенко о наших потерях говорит? Это военная тайна. Зеленский сказал, что наши потери при наступлении в 6 раз больше, чем их в обороне. Ни кто этого не опроверг. Путин дал команду вытеснить ВСУ с нашей территории. Сначала так и было. А вытеснить, это не окружить и уничтожить. У нас сообщают сколько беспилотников сбито, а сколько всего летело? За два года определились только с контрактниками, а как решается с добровольцами? Кто их снабжает? Кто их готовит? Кто командует? Кто за них отвечает? Или они патриоты, их можно в штурмовики? Вопросов много. Пока чиновники не будут давать конкретные ответы заявителям, а не выписки из законодательства, ничего не изменится. Нужен общественный контроль.
Ответить
6 час.
Sergiy Che
...срочно прискакал бандеровский провокатор yumashev отрабатывать иудины 30 серебряников от ЦИПСО - только ишшо разве &quot;Сала Украдине и хероинам ВСУ сала!!&quot; не кричит! 🤣
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх