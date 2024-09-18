Тягаться с амерами, кто кого перекупит, сложно...

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yumashev

Не всё так. Пока что я не слышал ни одного ВСУшника, который бы сказал, что воевал не за правду и независимость Украины. Воюют и бесплатно, не получая довольствия по три месяца. Они недовольны, что не получают денег, нет обмундирования и питания, недостаток боеприпасов, плохое обучение и подготовка, разведка, командование и слаженность. Так. если бы им всё дали, они бы нормально воевали, а не сдавались. Наши СМИ издеваются, что ВСУ не сообщают о потерях. А Коношенко о наших потерях говорит? Это военная тайна. Зеленский сказал, что наши потери при наступлении в 6 раз больше, чем их в обороне. Ни кто этого не опроверг. Путин дал команду вытеснить ВСУ с нашей территории. Сначала так и было. А вытеснить, это не окружить и уничтожить. У нас сообщают сколько беспилотников сбито, а сколько всего летело? За два года определились только с контрактниками, а как решается с добровольцами? Кто их снабжает? Кто их готовит? Кто командует? Кто за них отвечает? Или они патриоты, их можно в штурмовики? Вопросов много. Пока чиновники не будут давать конкретные ответы заявителям, а не выписки из законодательства, ничего не изменится. Нужен общественный контроль.