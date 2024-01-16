Важная помощь раненому и бойцам, воюющим у Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Парни благодарят наших читателей: за коляску для раненого Андрея и его отца из Москвы, за многофункциональную машину, инструменты, медицину, окопные свечи Дядю Мишу и ребят из Одинцово и Покровского района Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии