Выяснилось, как отключить ограничитель скорости на Bugatti Tourbillon

В соцсетях раскрыли, где спрятан «ключ скорости» на новом купе с двигателем V16. Оказалось, что Bugatti поменяла местоположение «секретной кнопки»: у Veyron и Chiron гнездо для особого ключа находилось между водительским креслом и порогом, а на Tourbillon нишу переместили на центральную консоль под индикатор аварийно-световой сигнализации.