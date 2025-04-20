Выяснилось, как отключить ограничитель скорости на Bugatti Tourbillon

В соцсетях раскрыли, где спрятан «ключ скорости» на новом купе с двигателем V16. Оказалось, что Bugatti поменяла местоположение «секретной кнопки»: у Veyron и Chiron гнездо для особого ключа находилось между водительским креслом и порогом, а на Tourbillon нишу переместили на центральную консоль под индикатор аварийно-световой сигнализации.
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