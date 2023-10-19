Тысячи мигрантов обнажили слабость Евросоюза

@ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Одна из фундаментальных особенностей Евросоюза – свободное перемещение населения между странами сообщества – разрушается на наших глазах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии