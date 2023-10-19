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Тысячи мигрантов обнажили слабость Евросоюза

Тысячи мигрантов обнажили слабость Евросоюза

@ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Одна из фундаментальных особенностей Евросоюза – свободное перемещение населения между странами сообщества – разрушается на наших глазах.

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