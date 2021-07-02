Уважаемые перевозчики!

Администрация города Ялта Республики Крым объявляет о приёме заявлений на назначение временного перевозчика на автобусном маршруте регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым: № п/п Наименование автобусного маршрута на территории муниципального образования городской округ Ялта Количество ТС Согласно реестру муниципальных маршрутов Экологический класс 1 № 35 «Автовокзал – Горная здравница» Читайте полную новость на Crimea-news.