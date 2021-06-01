ДрузьяПолитикаСША и РОССИЯ. Эффект Джанибекова в мировой политике США и РОССИЯ. Эффект Джанибекова в мировой политике В мире, как и Вселенной, законы развития инвариантны.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновЗнаете откуда у многих людей ненависть к психосоматике? Потому что психосоматика выносит суровый приговор негативному мышлению 🤗 Низя-а-а думать злые, завистливые, гневные, критичные мысли. Низя-а-а вести аморальный образ жизни и быть здоровым. До поры до времени можно конечно😊, а вот потом не обессудь. А всем хочется быть белыми и пушистыми, мол я тут ни при чем, спасайте меня от беды 😢 Болеть никому не хочется, это больно. Но меняться тоже неохота, работать над своим сознанием, контролировать свое поведение, менять отношение к жизни лень матушка. А раз так, что остаётся? Надо объявить психосоматику врагом рода человеческого🤺 Ату её, ату. Пошла прочь из нашей жизни. Не мешай нам кайфовать, смотреть всякие ужастики по телеку, смаковать новости о погибших и т.п. Тьма не любит свет, он её бесит, он её прогоняет. Вот, собственно, и вся причина 😊 Психолог Сергей Новиков ✨Юрий Ильинов-ö-ö-Комментировать
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