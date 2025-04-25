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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сидельников – о возможном лишении Махачева титула: «Если Ислам избегает Топурию, то в этом есть логика»

Ранее испанское издание ABC сообщило, что Ислам Махачев может потерять чемпионский пояс UFC в легком весе, если откажется защищать его против Илии Топурии.

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