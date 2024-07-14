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Российская Федерация уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью

Российская Федерация уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью

Российская система ПВО успешно предотвратила очередную атаку Киева на территорию страны. По данным Министерства обороны, вечером 13 июля украинцы пытались совершить террористический акт с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа.

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