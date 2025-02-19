Почему мы до сих пор не встретили инопланетян?

Человечество десятилетиями всматривается в глубины космоса в поисках других разумных существ. Программы вроде SETI активно сканируют радиоэфир в надежде поймать искусственный сигнал, а межзвёздные послания, такие как «Золотая пластинка» на борту зондов Voyager, отправлены с целью рассказать потенциальным внеземным цивилизациям о нашем существовании.