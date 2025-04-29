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Китай

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Китай поддерживает проведение честного и беспристрастного расследования теракта в Кашмире -- МИД КНР

Пекин, 28 апреля /Синьхуа/ -- Китай приветствует все меры, способствующие разрядке текущей напряженности в отношениях между Пакистаном и Индией после террористического акта в регионе Кашмир, и выступает за проведение честного и беспристрастного расследования этого нападения в кратчайшие сроки.

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