Китай поддерживает проведение честного и беспристрастного расследования теракта в Кашмире -- МИД КНР

Пекин, 28 апреля /Синьхуа/ -- Китай приветствует все меры, способствующие разрядке текущей напряженности в отношениях между Пакистаном и Индией после террористического акта в регионе Кашмир, и выступает за проведение честного и беспристрастного расследования этого нападения в кратчайшие сроки.