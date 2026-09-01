Старый пес

Animals Сложно передать всю глубину собачьих страданий, но Гриша стоически терпел, потому что эта маленькая двуногая особь периодически подкармливала его сушеным говяжьим легким из кармана.
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Маленькая и шумная Вика нашла ключик к сердцу этого большого, но доброго пёсика Гриши и они стали лучшими друзьями и даже все вместе поехали в ЗАГС для регистрации брака между мамой Вики Мариной и его хозяином Димой!!! И Грише повязали по этому случаю большой белый бант!!!! И все были счастливы и веселы и Гришенька тоже!!!!
Замечательный рассказ и хэппи- энд для пёсика Гриши и всей семьи!!!!!