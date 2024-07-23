В Госдуме предложили наказывать военных за смартфоны в зоне боевых действий

В поправке речь идет о нарушении запрета иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы электронные изделия, приборы и технические средства "бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием интернета распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.