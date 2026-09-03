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Путин: квантовые коммуникации надо довести до всех столиц Дальнего Востока

Путин: квантовые коммуникации надо довести до всех столиц Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что квантовые коммуникации надо довести до всех столиц Дальнего Востока к 2030 году.

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