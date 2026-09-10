Лариса Долина: даже после обмана мошенников я "по-прежнему богата"

Лариса Долина поделилась планами на жизнь в свой день рождения. По ее словам, мошенники «лишили ее много», но духовно она по-прежнему богата.
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