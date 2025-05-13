В ЕС заявили, что антироссийские санкции не действуют без США

Новые антироссийские санкции стран ЕС невозможны без поддержки США. Об этом пишет Reuters. Агентство также отметило, что Россия может воспринимать угрозы о санкциях как блеф из-за отказа принять ультиматум о 30-дневном перемирии.
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