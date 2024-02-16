ТАСС: ВСУ обстреляли Белгород из Липцов, откуда был сбит Ил-76 с пленными

Обстрел Белгорода военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) велся из населенного пункта Липцы Харьковской области, откуда ранее был сбит российский Ил-76 с украинскими пленными, сообщили в ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
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