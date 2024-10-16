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Раскрыта защита летучих мышей против вирусов

Раскрыта защита летучих мышей против вирусов

Исследовательская группа из Института Уайтхеда и Массачусетского технологического института раскрыла, как иммунная система летучих мышей справляется с вирусом SARS-CoV-2, не вызывая чрезмерного воспаления.

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