Раскрыта защита летучих мышей против вирусов

Исследовательская группа из Института Уайтхеда и Массачусетского технологического института раскрыла, как иммунная система летучих мышей справляется с вирусом SARS-CoV-2, не вызывая чрезмерного воспаления.
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