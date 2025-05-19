Распространенный симптом неожиданно связали с риском смерти Шведские исследователи обнаружили, что ухудшение обоняния у пожилых людей может быть ранним признаком ухудшения общего состояния здоровья и увеличивает риск смерти.
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