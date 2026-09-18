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The Eurasia Daily news agency

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The twin of one of the most beautiful women in the world was caught shoplifting in the USA

The twin of one of the most beautiful women in the world was caught shoplifting in the USA

A photo of a 35-year-old American woman detained on suspicion of shoplifting has gone viral on social networks because of her striking resemblance to singer, actress and producer Jennifer Lopez.

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