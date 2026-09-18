The twin of one of the most beautiful women in the world was caught shoplifting in the USA

A photo of a 35-year-old American woman detained on suspicion of shoplifting has gone viral on social networks because of her striking resemblance to singer, actress and producer Jennifer Lopez.
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